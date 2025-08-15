Catamarca: finalizó la Campaña de Vacunación Casa por Casa

Los profesionales del Ministerio de Salud de la provincia hacen hincapié en la importancia de la vacunación para evitar las formas graves de diferentes enfermedades, en este marco, el equipo del Programa Ampliado de Inmunizaciones llevó a cabo durante todo el mes de julio y hasta el 13 de agosto una campaña de vacunación casa por casa.

En esta oportunidad, el equipo de Salud recorrió 14 barrios de la Capital de la provincia, y se inocularon 137 personas, comprendidas en los grupos etarios de 15 a 39 años y de 40 a 59 años, conforme a los lineamientos establecidos para esta etapa de la campaña; quienes iniciaron o completaron los esquemas de vacuna contra el Dengue.

Para aquellas personas que recibieron la primera dosis de la vacuna se recuerda la importancia de completar el esquema de vacunación.

Asimismo, se hace hincapié en la necesidad de mantener las medidas de prevención en los hogares para evitar la proliferación del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue.

Para finalizar los profesionales resaltan la que la vacunación es una herramienta fundamental para prevenir el Dengue y reducir los riesgos de complicaciones; la lucha contra el dengue es una responsabilidad compartida de toda la comunidad.