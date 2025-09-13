Catamarca: Fiambalá proyecta la construcción de un Polideportivo y la puesta en valor de las Termas

En el marco de la visita a Fiambalá, el gobernador Raúl Jalil, junto al ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, Fernando Monguillot, y el intendente de la localidad, Raúl Úsqueda, rubricaron un acuerdo para avanzar en dos obras de gran relevancia para la comunidad: la construcción del Polideportivo de Fiambalá y la puesta en valor de las Termas de Fiambalá.

El acuerdo establece que los proyectos serán financiados con fondos provenientes del Fideicomiso de Regalías Mineras y que su ejecución está prevista a partir de marzo de 2026.

Las obras responden a la necesidad de seguir fortaleciendo el desarrollo del Oeste Catamarqueño, generando oportunidades de crecimiento económico, social y turístico. “Se trata de obras que no solo brindarán contención y espacios para los vecinos, sino que además potenciarán la cultura y el turismo, aprovechando las características singulares de la región”, subrayaron las autoridades.

El intendente Úsqueda remarcó que el pedido cuenta con el respaldo de la comunidad de Fiambalá y el acompañamiento de la Cámara de Turismo de Catamarca, reflejando la importancia estratégica de estas inversiones para la localidad y su proyección regional.