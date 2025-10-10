Catamarca: feroz ataque de un perro a una mujer en la zona Norte capitalina

Un sangriento hecho se registró este mediodía en Avenida Virgen del Valle Norte, entre Padre Domingo Molina y Cáritas Argentina, donde una mujer de 66 años de edad resultó con graves heridas tras ser atacada por un perro.

Según testigos, el animal de gran porte habría saltado una reja y se abalanzó contra la víctima, causándole mordeduras en el pecho y otras partes del cuerpo.

De inmediato se requirió la presencia del SAME, que trasladó a la víctima, cuya identidad no se di a conocer, al Hospital San Juan Bautista.