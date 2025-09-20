Catamarca: Fernando Quiroga brilló en la Cuatro Minas Endurance Run 2025

El pasado 13 y 14 de septiembre se disputó una nueva edición de la Cuatro Minas Endurance Run, la única competencia de skyrunning del país que se corre por encima de los 4.600 metros sobre el nivel del mar.

La prueba tuvo lugar en Las Placetas, Chilecito, en pleno cerro de Famatina, un escenario imponente que puso a prueba tanto la resistencia como la técnica de los atletas. Allí se dieron cita corredores de distintos puntos de Argentina y de países vecinos, quienes debieron enfrentar la dureza de los paisajes montañosos riojanos. La distancia mayor, los 50K, largó a la medianoche bajo condiciones climáticas extremas, con ráfagas de viento que obligaron a modificar el trazado original para garantizar la seguridad de los participantes.

En ese contexto se destacó Fernando Quiroga, quien se consagró campeón absoluto al completar el recorrido en 5 horas y 16 minutos. “A pesar de las condiciones adversas, logré quedarme con el primer puesto en la clasificación general y también en mi categoría”, expresó con orgullo.

Para su localidad de origen, contar con un atleta de esta talla representa un verdadero orgullo y un ejemplo de perseverancia, esfuerzo y disciplina. Desde Zijin-Liex, empresa de la que Fernando forma parte, celebraron el logro y remarcaron que su historia refleja los valores que guían al Grupo Zijin: compromiso, superación y pasión. “Apoyar a deportistas como Fernando significa acompañar no solo a un trabajador, sino también a un embajador de la cultura del esfuerzo que inspira a toda la comunidad”, subrayaron.