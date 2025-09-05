Catamarca: familiares de un detenido cuestionó a la Policía por difundir información falsa en Tinogasta

En Tinogasta, la detención del hombre de 40 años, de apellido Breppe, en la madrugada del sábado, generó versiones encontradas entre la Policía y la familia del detenido, quienes aseguran que se difundió información falsa sobre los hechos ocurridos en un local bailable de la ciudad.

Según el comunicado oficial de la Comisaría Departamental Tinogasta, alrededor de las 5:20 de la mañana, personal policial acudió a un boliche ubicado en la esquina de 25 de Mayo y Tucumán. En el lugar, los uniformados indicaron que Breppe habría agredido físicamente a un sargento y, a bordo de una camioneta Renault Duster, intentó embestir a un Oficial Ayudante, un sargento y un agente de policía, además de amenazarlos e invitarlos a pelear.



Parte policial

El rodado quedó secuestrado, los efectivos radicaron las denuncias penales correspondientes y Breppe fue trasladado a la seccional a disposición de la Fiscalía de la Quinta Circunscripción Judicial.

Versión de la familia

Por su parte, un familiar del detenido aseguró que la información difundida por la Policía no refleja la realidad de los hechos. Según este testimonio, Breppe se encontraba en el boliche comprando bebidas cuando la seguridad del local lo tomó del brazo y lo sacó del lugar sin razón aparente.

“Cuando lo sacaron afuera, cuatro policías lo golpearon brutalmente, causándole una herida grande en la cabeza, y luego lo llevaron a un río o canal, dejándolo allí herido y mojado casi al borde de la hipotermia”, indicó el familiar.

El mismo relato señala que tras ser atendido en un hospital, donde recibió una cirugía con 10 puntos en la cabeza, Breppe fue llevado a la comisaría, donde habría continuado siendo golpeado, sufriendo heridas que le dificultaban incluso comer o tragar, y permaneciendo detenido casi cuatro días.

El familiar aseguró además que Breppe no intentó atropellar a nadie, como se señaló inicialmente, y calificó la actuación policial como “inhumana y excesiva”.

La situación generó un fuerte enfrentamiento mediático y social, ya que las versiones oficiales y las de la familia difieren significativamente. Hasta el momento, no se difundieron investigaciones independientes que confirmen o desmientan los testimonios.

Este caso reaviva el debate sobre el accionar policial y el uso de la fuerza, así como la necesidad de esclarecer los hechos para determinar responsabilidades.



