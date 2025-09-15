Catamarca: extraditaron a Pablo Angelina desde Entre Ríos

En las últimas horas, el nombre de Pablo Fernando Angelina volvió a resonar en el ámbito policial y judicial. El ex empresario de 58 años, recordado por el brutal femicidio de su ex pareja María Belén Galetto en 1998, fue extraditado desde la provincia de Entre Ríos y trasladado bajo un fuerte operativo de seguridad hasta esta Capital.

El procedimiento se concretó a las 3:20 de la madrugada, cuando efectivos de la Dirección de Operaciones Especiales (DOE-Kuntur) arribaron desde la ciudad de Paraná tras cumplimentar la medida dispuesta por la Fiscalía de Instrucción de Séptima Nominación, a cargo de la Dra. Paola González Pinto.

En esta oportunidad, Angelina deberá enfrentar nuevas acusaciones, ya que pesa sobre él un requerimiento judicial por los supuestos delitos de estafas virtuales, maniobras en las que habría utilizado billeteras digitales para defraudar a terceros.

Una vez en la Capital, el detenido fue entregado a numerarios de la División Investigaciones y quedó alojado en la Seccional Primera, a la espera de las directivas que imparta la Justicia interviniente.

La figura de Pablo Fernando Angelina no pasa inadvertida. Su historial criminal carga con uno de los hechos más conmocionantes de la década del ’90 en Catamarca: el 9 de febrero de 1998 asesinó de ocho disparos a su ex pareja y madre de su hijo, María Belén Galetto, un femicidio que marcó profundamente a la sociedad catamarqueña.

Más de dos décadas después, su nombre volvió a aparecer en los expedientes judiciales, esta vez por presuntas estafas. En julio de este año fue denunciado nuevamente por defraudaciones mediante billeteras virtuales, sumando otro capítulo oscuro a su ya controvertido pasado.

El retorno de Angelina a Catamarca no solo reabre heridas en la memoria colectiva, sino que también plantea un nuevo escenario judicial. Mientras permanece tras las rejas en la Seccional Primera, la expectativa está puesta en las medidas que disponga la Fiscalía y en la posibilidad de que se acumulen más causas en su contra.

Fuente: Catamarca en Cana