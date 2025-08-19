Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Catamarca: extienden el plazo para el empadronamiento a la Tarifa de Interés Social

El Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente resolvió, mediante decreto, prorrogar por 30 días corridos el plazo de inscripción a la convocatoria para el empadronamiento de beneficiarios de la Tarifa de Interés Social (TIS). La medida rige a partir de hoy, lunes 18 de agosto.

En el marco de esta campaña, la Secretaría de Prevención del Delito y Participación Comunitaria estableció un cronograma informativo y de inscripción en diferentes barrios de la Capital, con el objetivo de facilitar el acceso a los vecinos:

– Miércoles 20/08

Se.Pa.Ve. “Juan Domingo Perón” – Calles Jorge Luis Borges y Ramón Acuña, de 16 a 19 horas.

– Jueves 21/08

Centro Vecinal La Cruz Negra – Calle Cap. Salas y Francisco Olmos (B° La Cruz Negra), de 16 a 19 horas.

– Viernes 22/08

Centro Vecinal Antinaco – Calle Aymara N° 1965 Casi esquina Zupay (B° Antinaco), de 16 a 19 horas.

De esta manera, se busca garantizar que todos los vecinos interesados puedan acceder a este beneficio que representa un importante acompañamiento económico en el servicio energético.

Cabe recordar que el programa TIS cubre el 100% de los primeros 400 kWh bimestrales (200 kWh mensuales) y reduce el 50% del cargo fijo de la factura eléctrica. Si el consumo supera los 1000 kWh bimestrales, el subsidio se suspende temporalmente. Esto convierte al trámite en una herramienta clave para garantizar energía asequible y asegurar la equidad energética.

Asimismo, pueden acceder a la Tarifa de Interés Social jubilados, pensionados, personas que perciben beneficios sociales como AUH o Progresar, y quienes viven en hogares familiares con ingresos iguales o inferiores a dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM). Las inscripciones se realizan de manera digital a través del sitio web de EC SAPEM, con DNI y documentación respaldo.

  • Juicio por YPF: Argentina consiguió otro fallo favorable, ahora en Irlanda, que rechazó el pedido de ejecutar el fallo del caso en ese país

    Juicio por YPF: Argentina consiguió otro fallo favorable, ahora en Irlanda, que rechazó el pedido de ejecutar el fallo del caso en ese país

    La semana comenzó con otro fallo favorable para Argentina en la causa por la expropiación de YPF: la Justicia de Irlanda dio la razón al país y rechazó el pedido de ejecutar el fallo del caso YPF en ese país, que había sido solicitado por los demandantes. “En dicho proceso buscaban el reconocimiento y ejecución en…

  • Podio del catamarqueño Benja Molina en el Campeonato Sudamericano de BMX Race en Córdoba

    Podio del catamarqueño Benja Molina en el Campeonato Sudamericano de BMX Race en Córdoba

    El piloto catamarqueño Benjamín Molina dijo presente este fin de semana en Alta Gracia, provincia de Córdoba, donde se disputó el Campeonato Sudamericano de BMX RACE. Fue el pasado sábado 16 de agosto, donde se consagró Subcampeón en la Categoría Cruceros Varones de 17 a 24 años. Felicitaciones para Benja del Team Molina.

  • Catamarca: extienden el plazo para el empadronamiento a la Tarifa de Interés Social

    Catamarca: extienden el plazo para el empadronamiento a la Tarifa de Interés Social

    El Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente resolvió, mediante decreto, prorrogar por 30 días corridos el plazo de inscripción a la convocatoria para el empadronamiento de beneficiarios de la Tarifa de Interés Social (TIS). La medida rige a partir de hoy, lunes 18 de agosto. En el marco de esta campaña, la Secretaría de…

  • Karina Milei a Pamela David: “Espero la aclaración con la misma efusividad”

    Karina Milei a Pamela David: “Espero la aclaración con la misma efusividad”

    La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, le exigió públicamente a la conductora Pamela David una rectificación por difundir información falsa sobre ella, y le puso una condición: que la aclaración tuviera “la misma efusividad con la que hoy difundieron la mentira”. El duro mensaje provocó una inmediata disculpa de la periodista. X de Karina Milei…

  • Pamela David se disculpó con Karina Milei por la fake news del reloj

    Pamela David se disculpó con Karina Milei por la fake news del reloj

    La conductora Pamela David pidió “sinceras disculpas” públicas a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, luego del fuerte cruce que mantuvieron en redes sociales por la difusión de información falsa sobre un supuesto reloj de lujo. “Me equivoqué. Hablé apresuradamente basándome en una imagen y cometí un error”, reconoció la presentadora. Según supo Noticias Argentinas,…

  • Catamarca: detienen a dos personas que robaron en una obra en construcción

    Catamarca: detienen a dos personas que robaron en una obra en construcción

    A las 11:00 de la mañana de hoy, por requerimiento del SAE-911, numerarios de la Comisaría Cuarta llegaron hasta inmediaciones a la esquina de la calle Intendente Castellano y Avenida Illia, donde aprehendieron a dos personas del sexo masculino de 19 y 34 años de edad, ambos de apellido Aguirre, quienes fueron sindicados por una mujer mayor de edad, como los presuntos autores de cometer un…