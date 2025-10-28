Catamarca: exitoso inicio de un curso sobre consumo problemático (Video)

Darío Córdoba, licenciado en psicología, habló este martes con Radio TV Valle Viejo acerca de un curso sobre consumo problemático, que inició hoy en Catamarca.
El Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, descartó un nuevo rol dentro del gobierno nacional y afirmó: “Empecé siendo ministro del Interior y el Presidente me pidió que fuera Jefe de Gabinete. ¿Qué le puedo pedir? ¿Qué puede ser? ¿Qué me puede enloquecer? He cumplido un rol que yo creo que el Presidente valora. Y si él cree…
Esta mañana se martes se conoció que alguna máquinas pertenecientes a Vialidad Provincial, que se encontraban en ruta 17, en Santa María, sufrieron el robo de cuatro baterías y de combustible. El informe de Daiana Flores, corresponsal de Radio TV Valle Viejo.
El proyecto de “Ley de Promoción de Inversiones y Empleo” impulsado por el Gobierno de Javier Milei establece un beneficio exclusivo para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs): la posibilidad de pagar en cuotas las indemnizaciones u otras condenas monetarias derivadas de un juicio laboral. El artículo 17 del proyecto modifica la Ley de Contrato de Trabajo…
El gobernador Raúl Jalil, acompañado por el ministro de Desarrollo Productivo, Leonardo Zeballos, y la ministra de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, Verónica Soria, recibió a miembros del Comité Internacional para colecciones textiles y de indumentaria de ICOM (Organización Internacional de Museos). La misión tuvo como objetivo conocer de cerca el potencial y la riqueza…
Hoy martes, se conoció que el juez Lucas Vaccaroni resolvió no hacer lugar al planteo de Control Jurisdiccional efectuado por la defensa de Juan Ignacio Reyes Modotti. La audiencia se había llevado a cabo la semana pasada, donde la defensa solicitó la libertad del acusado argumentando el vencimiento de los plazos de detención preventiva, y…
