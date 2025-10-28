Catamarca: exitoso inicio de un curso sobre consumo problemático (Video)

El proyecto de “Ley de Promoción de Inversiones y Empleo” impulsado por el Gobierno de Javier Milei establece un beneficio exclusivo para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs): la posibilidad de pagar en cuotas las indemnizaciones u otras condenas monetarias derivadas de un juicio laboral. El artículo 17 del proyecto modifica la Ley de Contrato de Trabajo…