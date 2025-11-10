Radio TV Valle Viejo
Catamarca: exigen explicaciones por el traspaso de la terminal de Belén

El concejal Genaro Contreras volvió a poner en el centro del debate la situación de la nueva terminal de ómnibus de Belén que sigue sin funcionar pese a haber sido inaugurada.

Señaló que se firmó un acta de traspaso el 22 de octubre, pero que hasta ahora no se conoce su contenido ni los términos del acuerdo. Por eso anunció que su bloque presentará un pedido de informe para que el Ejecutivo Municipal entregue copia del documento y aclare quién tiene a cargo la administración.

Contreras también criticó la escasa información oficial sobre el manejo de la obra y la falta de respuesta a los pedidos presentados por el Consejo. Remarcó que la terminal construida con fondos de regalías mineras aún requiere obras complementarias y habilitaciones para su apertura definitiva.

En diálogo con Radio TV Valle Viejo, Contreras aclaró: “La provincia nunca destinó fondos de su tesoro para financiar esa obra. La financió con fondos de regalías mineras del Fideicomiso Minero, que son fondos de todos los belichos, de todos los habitantes del Oeste de nuestra provincia. Ya desde el vamos era como que no se estaban cumpliendo algunas condiciones de aquel contrato. También se establecía que el viejo edificio de la vieja terminal de ómnibus iba a pasar a la justicia, que los tribunales de la tercera circuncisión judicial que funcionan en la ciudad de Belén iban a funcionar allí. Bueno, nada de eso sucedió puesto que la provincia no fue la que financió la obra, sino que fueron los fondos de regalías”.

