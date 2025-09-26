Catamarca: estuvo preso casi dos años imputado de abusar sexualmente a hija e hijastra, pero un jurado popular lo encontró “no culpable”

En la ciudad de Recreo, un veredicto histórico conmovió al ámbito judicial y social. Un jurado popular declaró “no culpable” a un hombre que estuvo casi dos años privado de su libertad, acusado de delitos gravísimos: abuso sexual con acceso carnal agravado por convivencia con la víctima y abuso sexual simple agravado por el vínculo, en concurso real.

El proceso comenzó el martes, con la audiencia de voir dire en la que se seleccionó al jurado, bajo la dirección del juez Fernando Esteban. El Ministerio Público Fiscal fue representado por Virginia Duarte Acosta y Alejandro Dalla Lasta, mientras que la defensa estuvo a cargo de los abogados Luciano Rojas y Pablo Rivera.

Según la imputación inicial, los hechos habrían sido cometidos en perjuicio de su hijastra e hija biológica, lo que configuró un cuadro acusatorio extremadamente delicado. Sin embargo, después de analizar los testimonios y las pruebas, los doce ciudadanos que integraron el jurado entendieron que no existían certezas suficientes para condenar, inclinándose por la absolución total del acusado.

La decisión generó un fuerte impacto, no solo porque implica que un hombre inocente permaneció preso casi dos años, sino también porque vuelve a abrir el debate sobre los tiempos de la Justicia y los riesgos de mantener detenciones prolongadas cuando la verdad aún no ha sido probada.

Ahora se espera que en los próximos días el Tribunal dé a conocer los fundamentos de la sentencia, que pondrán luz sobre las razones jurídicas que llevaron a la absolución.

La Justicia le devolvió la libertad, pero nadie podrá devolverle el tiempo perdido entre rejas. El caso expone una herida abierta: cuando la prisión preventiva se prolonga y el juicio llega tarde, la condena social ya está cumplida, incluso para un inocente.

Fuente: Catamarca en Cana