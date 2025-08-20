Catamarca: estudiantes de Arquitectura proponen ecobarrio y mejoras urbanas

Estudiantes de cuarto año de Arquitectura de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la UNCA, presentaron proyectos para un ecobarrio y mejoras urbanas en la zona norte de la capital, como resultado de los talleres participativos con vecinos en el Nodo Tecnológico.

La muestra “Ideas para el norte de la Ciudad”, es una propuesta impulsada por la carrera de Arquitectura en el marco de la iniciativa Arqui Urbana.

La actividad tuvo por objeto compartir los trabajos de los alumnos y generar un espacio de discusión sobre las ideas para el norte de la ciudad con la participación de diversos actores.

Referentes de la ciudad, de la municipalidad de la capital, de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas y alumnos, participaron de una charla para discutir “Ideas para el Norte de la Ciudad”.

La exposición reúne trabajos de estudiantes de cuarto año, quienes desarrollaron proyectos de urbanismo, arquitectura y paisajismo para la zona norte de la capital. Intervinieron las cátedras Taller Integrador de Diseño 4, Arquitectura del Paisaje y Urbanismo Ecológico 2.

La propuesta surge de un trabajo integral entre las tres cátedras, con el objetivo de diseñar un ecobarrio que promueva el crecimiento sustentable, con edificaciones de altura moderada, bajo impacto ambiental y respeto por los espacios naturales.

Previamente, para la formulación de la iniciativa, los estudiantes realizaron relevamientos y talleres participativos con vecinos para conocer las necesidades del sector, abordando problemáticas como la falta de conexión entre espacios verdes y el abandono de áreas como el arroyo local.

Los proyectos incluyen intervenciones urbanas, recuperación de espacios públicos, creación de parques, viviendas colectivas y mejoras en la infraestructura, todo con un enfoque ecológico y social.