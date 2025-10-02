Catamarca: estudiantes de Andalgalá clasificaron a la instancia nacional de la Olimpiada Argentina de Biología

Con gran orgullo, el equipo docente del proyecto “Bioconectados 2025” felicitó a los estudiantes Pablo Gabriel Chayle Romano, Jeremías Flores Andrada y Saúl Moreno Cecenarro, de la Escuela Secundaria N° 82, quienes lograron avanzar a la instancia nacional de la XXXIV Olimpiada Argentina de Biología.

Los jóvenes obtuvieron un destacado 8° lugar entre 245 escuelas de todo el país, demostrando excelencia académica, pasión por la Biología y un fuerte compromiso con el estudio, alcanzando un puntaje de 146 unidades, con un desempeño similar tanta en la parte teórica como practica

“Representar a nuestra institución, a Andalgalá y a la provincia de Catamarca en una competencia de tan alto nivel es un verdadero honor que enaltece a toda la comunidad educativa”, expresaron desde el equipo docente.