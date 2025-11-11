Catamarca: este viernes nueva función del ciclo de cine “Terror en el Valle” en CATA

El ciclo de cine “Terror en el Valle” que tuvo su debut a fines de octubre, tendrá un nuevo encuentro este viernes 14 de noviembre en el Centro de Arte y Tecnología Aplicada – CATA (Sarmiento 613) con la proyección de la película argentina “Sangre Vurdalak”, de Santiago Fernández Calvete.

La proyección comenzará a las 19.30 hs en uno de los patios del espacio cultural y se invita a participar al público de esta experiencia cinematográfica con entrada libre y gratuita.

Sangre Vurdalak cuenta la historia de un hombre que, tras ir a matar a un vampiro, regresa a casa en la hora mágica, entre el día y la noche. Su familia duda si sigue siendo humano o si ha sido mordido por el no-muerto. Su hija adolescente está dispuesta a defenderlo, pero las dudas y el miedo crecen en el hogar a medida que se acerca la oscuridad de la noche. La película tiene una duración de 1 hora y 26 minutos, y es apta para mayores de 13 años.

El ciclo Terror en el Valle tuvo su primera función el pasado viernes 31 de octubre con la proyección de la película “Noche de Brujas” y la narración en vivo del cuento de terror “La carcajada” de Juan Bautista Zalazar, interpretado por la actriz María Élida Pessacq.

Y para el viernes 21 de noviembre se prevé, como cierre del ciclo, la presentación de la película argentina “Los que vuelven”, de Laura Casabé, que cuenta la historia de una mujer que ruega por el regreso a la vida de su hijo. Afortunadamente, sus plegarias son escuchadas por la Iguazú, la madre del día y la noche, y el bebé abandona la muerte en un llanto vital y ensordecedor, como el sonido que produce la potente cascada de agua misionera.