Catamarca: este mes inician nuevos talleres de inglés en la Biblioteca Herrera

Cultura, Turismo y Deporte, invita a los interesados a sumarse a los nuevos talleres de inglés gratuitos, que iniciarán en agosto y tendrán continuidad hasta fin de año. Los talleres de distintos niveles de inglés son dictados por la docente Gabriela Magaquian, como una oportunidad de facilitar herramientas que fortalezcan los perfiles académicos y laborales de los participantes.

La iniciativa comprende talleres con enfoques diferentes que serán dictados de manera presencial, uno de los cursos está destinado a estudiantes y guías de turismo, y los otros orientados al público en general. Se trabajará con el nivel Pre-Intermedio e Intermedio, y se realizarán clases niveladoras previas al inicio. Los encuentros son en las instalaciones de la biblioteca, en calle San Martin 429. El cupo es limitado a 15 personas por taller. Los interesados deben inscribirse vía whatsapp al teléfono 383 4598768 para reservar su cupo.

Los talleres

Taller Nivel Inglés Intermedio, destinado a alumnos del año pasado, con puertas abiertas para incluir nuevos alumnos con dicho nivel, miércoles y viernes 17:30 a 18:50 hs.

Taller Nivel Pre-Intermedio, miércoles y viernes: 16 a 17:20 hs.

Taller para estudiantes y guías de turismo, jueves: 10 a 11:20 hs. y 11:30 a 12:20 hs.