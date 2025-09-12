Catamarca: este es uno de los patoteros que casi matan a golpes a un chico en la zona Norte capitalina

A las 21:50 de la noche de ayer, por requerimiento del SAE-911, efectivos de la Subcomisaría Quebrada de Moreira se constituyeron en la esquina de las calles F. García Lorca y Holanda, donde aprehendieron a un joven de apellido Pedraza (20), quien habría agredido físicamente a un adolescente de 14 años de edad, junto a otros dos sujetos que se dieron a la fuga.

El damnificado sufrió lesiones y fue asistido por profesionales médicos del SAME, quienes lo trasladaron a un Sanatorio Privado de esta Ciudad Capital, mientras que el presunto autor fue alojado en la Comisaría Décima Tercera, que por jurisdicción corresponde, a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, y se invitó a la progenitora del jovencito a denunciar el hecho en el Precinto Judicial N° 8.