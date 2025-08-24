Catamarca: este es el joven que amenazó de muerte al fiscal Barros

A raíz de una causa que se tramita en la Unidad Judicial N° 2, por el supuesto delito de amenazas en perjuicio de funcionarios de la Justicia de Catamarca, tras averiguaciones practicadas, numerarios de las Divisiones Investigaciones y Ciberdelitos de la Policía de la Provincia llevaron a cabo un allanamiento ordenado por el Juzgado de Control de Garantías N° 2, en un inmueble ubicado en el barrio Hipódromo de esta Ciudad Capital, donde incautaron seis teléfonos celulares y una tarjeta micro SD.

Seguidamente y bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción de Primera Nominación del Distrito Sur, los investigadores procedieron al arresto en averiguación del hecho de un joven de 25 años de edad, de apellido Galván, quien quedó alojado en la dependencia policial a la espera de nuevas directivas por parte de la Justicia interviniente.