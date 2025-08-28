Catamarca: este es el hombre de apellido Coronel, que ayer apuñaló a una mujer en Valle Viejo

Numerarios de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia, materializaron un allanamiento en un domicilio de pasaje Julio Sosa S/N°, del barrio Santa Bárbara, en la localidad de Polcos, Dpto. Valle Viejo.

En el lugar, bajo las directivas del Juzgado de Control de Garantías N° 2 y a solicitud de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Este, los investigadores incautaron una (01) sábana con manchas aparentemente de sangre y dos (02) cuchillos, que tendrían relación con una denuncia radicada en la Unidad Judicial N° 10, en la que una mujer mayor de edad manifestó que un sujeto la habría agredido físicamente con armas blancas, y que a raíz de las lesiones sufridas debió ser hospitalizada.

Asimismo, continuando con las tareas investigativas, los efectivos arrestaron en averiguación del hecho al supuesto autor del delito, un hombre de apellido Coronel (41), quien fue alojado en la dependencia policial a disposición de la Justicia interviniente, desde donde se indicaron las medidas a seguir.