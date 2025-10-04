Catamarca: estas son las dos personas detenidas luego que un hombre baleara a otro durante una discusión callejera

En la tarde de hoy, a las 16:15, mientras efectivos del COEM-Kappa recorrían preventivamente tomaron conocimiento, a través del SAE-911, que una persona del sexo masculino de 33 años, habría resultado herida de arma de fuego en el miembro inferior izquierdo, y que los presuntos autores del hecho se dieron a la fuga a bordo de una motocicleta.

Tras recabar información, los Policías llegaron hasta la esquina de las calles José Cubas y Solidaridad y Altruismo del Asentamiento Los Soria, donde procedieron a la aprehensión de un hombre de apellido Roldán (35) y de una joven mujer de apellido Toledo (25), quienes estarían vinculados al hecho que se investiga.

Finalmente, con la colaboración de personal de la Comisaría Primera y del Grupo de Infantería Femenino (Fénix), trasladaron y alojaron en las dependencias policiales correspondientes a los aprehendidos, a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, desde donde se indicaron las medidas a seguir.

Cabe señalar, que en la intersección de avenida Güemes Este y calle Armando Correa, numerarios de la Comisaría Décima asistieron a la persona lesionada, la cual fue trasladada al Hospital San Juan Bautista por personal médico del SAME, y finalmente Peritos de la Dirección General de Criminalística y Sumariantes de la Unidad Judicial N° 2 labraron las actuaciones correspondientes.