Catamarca: estado de las rutas nacionales este jueves

*Ruta Nacional Nº 38*

Entre el limite con La Rioja y el límite con Tucumán, transitable.

*Ruta Nacional Nº 40*

Transitable entre Cerro Negro y el límite con Tucumán.

*Ruta Nacional Nº 60*

Entre el límite con Córdoba y el límite con Chile, transitable.

En la Quebrada de La Cébila se debe utilizar desvío a la altura del kilómetro 1.134, por obra en calzada.

Disminuir la velocidad y respetar las señales preventivas.

El Paso de San Francisco estará hoy cerrado.Próxima habilitación, el viernes 29.

*Ruta Nacional 64*

Transitable entre Lavalle (límite con Santiago del Estero) y Huacra (límite con Tucumán)

*Ruta Nacional Nº 157*

Transitable desde Las Salinas hasta Frías (Santiago del Estero).

*Ruta Nacional Nº 79*

Transitable entre Casa de Piedra y Chamical, La Rioja.

●Importante:

En caso de lluvia o agua en calzada reducir la velocidad habitual al menos en un 40%, para evitar el efecto de hidro-planeo.

Precaución por la presencia de animales sueltos en la ruta en varios sectores.

Se le recomienda respetar las velocidades máximas, especialmente en travesías urbanas, el uso de cinturón de seguridad y casco protector en el caso de motociclistas.

No utilizar el teléfono móvil o celular mientras se conduce.

Encender luces bajas obligatorias, tanto de noche como de día.