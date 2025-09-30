Catamarca: esta tarde asumirán las autoridades electas de la UNCA

El Rector de la Universidad Nacional de Catamarca, Ing. Oscar Alfonso Arellano y la Vicerrectora, Dra. Elina Silvera de Buenader, presidirán esta tarde el acto de Asunción de las autoridades electas de la UNCA para el periodo 2025-2029.

El evento en el que asumirán en sus cargos los Decanos y Vicedecanos que resultaron designados en las últimas elecciones, se llevará a cabo a las 19 horas en el edificio ubicado en Belgrano al 300, más precisamente en el Aula Magna Prof. Federico Emliano Pais.

Cabe mencionar que el acto será trasmitido en directo por el canal oficial de You Tube de UNCA TV y para verlo en vivo hay que ingresar a https://youtube.com/@uncatv