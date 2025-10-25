Catamarca: esta mujer de 30 años fue detenida por agredir a su propio padre de 78 años

En la tarde de hoy, a las 15:30, por solicitud del SAE-911, numerarios de la Comisaría Séptima se constituyeron en una vivienda ubicada en la Manzana N° 33 del barrio Eva Perón, donde aprehendieron a una mujer de apellido Castillo (30).

Esta persona, momentos antes, habría agredido físicamente a su propio padre, un hombre de 78 años de edad, a quien se lo invitó a radicar la denuncia penal correspondiente en el Precinto Judicial N° 7, en virtud de lo cual la presunta autora del hecho fue trasladada a la Comisaría de la Mujer a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte.