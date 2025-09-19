Catamarca: esta es la nómina provisoria de aspirantes a planta permanente de la Municipalidad de la Capital

Este viernes la Municipalidad de la Capital dio a conocer la nómina provisoria de aspirantes a ingresar a planta permanente del municipio durante el periodo 2025.

Desde la comuna aclararon que el listado no implica que los agentes tengan un ingreso automático, ya que la incorporación definitiva quedará sujeta al “cumplimiento de los requisitos previstos en la normativa vigente”.

Asimismo, informaron que quienes no figuren en el listado y consideren que tienen el derecho de ser incluidos podrán presentar su reclamo, con la documentación que los avale, hasta el 3 de noviembre de 2025 inclusive.

Los reclamos se realizan en la Dirección General de Programas de Inclusión en calle Sarmiento Nº1050.

La lista completa: