Catamarca: escándalo en Valle Viejo por un hombre que se masturbaba en plena vía pública

Un episodio insólito y cargado de violencia se vivió en la localidad de Santa Rosa, departamento Valle Viejo, cuando efectivos policiales intervinieron ante un hecho de exhibicionismo en la vía pública.

De acuerdo con la denuncia, radicada por el agente Braian Cornejo (28), el suceso ocurrió ayer martes alrededor de las 19:30 en el barrio 50 Viviendas, donde un hombre de apellido López (35), conocido como “Masturbeiton”, fue sorprendido realizando exhibiciones obscenas masturbándome frente a transeúntes.

Cuando los efectivos intentaron identificarlo, López reaccionó de manera violenta: se tornó agresivo y golpeó físicamente al uniformado, lo que obligó a proceder a su aprehensión inmediata.

El acusado fue trasladado a sede policial, donde quedó a disposición de la Fiscalía interviniente. El hecho generó conmoción entre los vecinos de Santa Rosa, quienes presenciaron parte del escándalo.

La causa fue caratulada como “exhibiciones obscenas y resistencia a la autoridad”, y continúa bajo investigación judicial.