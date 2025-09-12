Catamarca: escándalo en Fiambalá, donde denuncian favoritismo y manipulación del Gobierno provincial en la adjudicación de viviendas (Video)

Informe: Multimedios El Abaucán Digital

Fiambalá vuelve a ser escenario de indignación y dolor social. Una familia —como tantas otras de escasos recursos— quedó con sus sueños truncados al conocer que no figura en la lista de beneficiarios de las viviendas recientemente construidas en el barrio Juan Manuel Salas y que se entregarán en el día de hoy. Lo que debía ser un acto de justicia social terminó siendo denunciado como una maniobra política que deja a los más necesitados en el olvido.

Según trascendió en un informe de Radio Federal 99.7 (Walter Quiroga), habrían circulado versiones de que la nómina de adjudicatarios fue armada a conveniencia de dirigentes peronistas de Fiambalá y del propio Gobierno de Raúl Jalil. En lugar de priorizar la urgencia habitacional, se habrían favorecido amigos, familiares, punteros políticos y hasta dirigentes cuestionados por presuntos hechos de corrupción, bajo la excusa de “rescatarlos” de la condena social que hoy pesa sobre ellos.

La polémica se agravó al conocerse que el propio intendente de Fiambalá, Raúl Úsqueda, participará del acto de entrega de viviendas sin conocer quiénes son los adjudicatarios.

Aunque el municipio cursó las invitaciones institucionales, la Secretaria de Desarrollo Social, Lic. María Soledad Ocampo, denunció que nunca les entregaron el listado de beneficiarios pese a solicitarlo insistentemente:

“Hasta llegamos a dudar de asistir al acto. El intendente decidió estar presente por respeto a la gente”, expresó.

Ocampo también remarcó la gravedad institucional:

“Nos alegra por los beneficiarios, se dignifican treinta familias de Fiambalá, pero no sabemos quiénes son. Además, las viviendas ya tienen código de edificación, por lo que debieron pasar por el municipio. Si mañana surge un problema, los vecinos acudirán aquí y no tendremos información alguna”, advirtió.

Mientras el gobierno provincial de Raúl Jalil y sectores afines al justicialismo local son señalados por manipular necesidades a cambio de lealtades políticas, la gestión municipal de Raúl Úsqueda queda al margen, sin poder incidir en decisiones que afectan directamente a los vecinos.

La imagen es clara: un gobierno provincial que antepone intereses partidarios a la gente y un municipio sensible que, aun limitado, intenta estar al lado de las familias.

En este escenario, los más afectados son las familias humildes que esperaban con ilusión una vivienda digna. En lugar de respuestas, reciben la dolorosa certeza de que las listas se manejan con discrecionalidad política, reforzando el sentimiento de injusticia y abandono.

El testimonio recogido por Radio Federal 99.7 desnuda una realidad que muchos en Fiambalá ya sospechaban: en Catamarca, la vivienda social sigue siendo utilizada como herramienta de poder, no como derecho esencial.