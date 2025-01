Catamarca: era “trucha” la agencia de viajes que llevó turistas a una zona prohibida de Antofalla

El 13 de enero pasado, en horas de la mañana, se registraron hechos preocupantes en la Laguna Escondida, ubicada en la localidad de Antofalla, departamento Antofagasta de la Sierra, dentro del territorio de la comunidad indígena Kolla Atacameña.



Un grupo de turistas ingresó al agua de la laguna, desobedeciendo la señalización que prohíbe expresamente esta actividad.

El municipio local denunció que esta acción representa un grave impacto negativo en el ecosistema del lugar, considerado un espacio natural protegido de alta fragilidad ambiental. “Este tipo de conductas son una violación directa a las normas de conservación ambiental y ponen en riesgo la preservación de un patrimonio único en nuestra región”, declararon autoridades municipales.

La Dirección de Calidad Turística inició una investigación para decidir qué medidas tomará frente a la empresa que llevó turistas a la zona de Laguna Escondida, dentro de la comunidad indígena Kolla Atacameña, en Antofalla, departamento Antofagasta de la Sierra a pesar de que existen señalizaciones que prohíben dicha actividad.

Al respecto, la secretaria de Gestión Turística de la provincia Evangelina Quarín aclaró que “La Huella Travesías 4×4” no cumplía con los permisos necesarios y que no está registrada ni en la provincia ni en el país.

“Sucedió un episodio que causó malestar y que no está bien. Nosotros con la Dirección de Calidad estamos investigando sobre la agencia de viaje. La agencia de viaje que llevó a esas personas no está registrada en ningún registro ni de la Federación Argentina de Agencias de Viaje . Con lo cual nosotros estamos trabajando para el registro y para tener un turismo seguro, ya que hoy en día no tenemos la ley de agencias de viaje a nivel nacional, pero sí hay agencias que ya trabajan hace mucho tiempo en Catamarca, que están registradas, que sacan los permisos necesarios, que cumplen con las obligaciones. Esta agencia no lo hizo, entonces estamos trabajando en conjunto con el municipio en hacer una notificación, un acta y ver cuál será el paso a seguir”, agregó.

También explicó que intentan difundir y generar conciencia sobre la importancia del turismo seguro “pero muchas veces el turista no tiene un buen comportamiento”, por lo que trabajan en la implementación de regulaciones que eviten estas situaciones. E insistió en la contratación de guías locales habilitados y en que los turistas elijan agencias dentro del registro. Finalmente, dijo que están preparando el informe sobre la primera quincena de enero y esperan resultados positivos.