Catamarca: envían a juicio a un violento que atacó a su pareja en Belén

La fiscal de la Tercera Circunscripción Judicial, con asiento en Belén, Florencia Reartes Sesto, concluyó la investigación penal preparatoria y elevó a juicio una causa por violencia de género.

De acuerdo con las pruebas reunidas y con el grado de probabilidad exigido en esta etapa del proceso, la fiscal imputó al sindicado por los delitos de “Lesiones leves agravadas por mediar relación de pareja previa y violencia de género, y coacción, en concurso real”.

Según la investigación, el hecho ocurrió el 21 de marzo de 2024, alrededor de las 16:00, en una vivienda de la ciudad de Belén, donde convivían la víctima y el imputado.

Tras una discusión, el hombre reaccionó violentamente cuando la mujer tomó su teléfono celular. La agredió golpeándola en el rostro con la mano, tomándola del cuello y arrinconándola contra la pared. Luego la amenazó para que guardara silencio y continuó con la agresión, propinándole un golpe de puño en el pecho que la hizo caer al suelo y golpearse la cabeza contra el piso. Durante el ataque, el agresor le introdujo el celular en la boca, provocándole diversas lesiones.