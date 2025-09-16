Catamarca: entregaron viviendas sociales a 19 familias en Pomán

La histórica ciudad de Pomán festejó un año más de vida con una jornada cargada de anuncios, inauguraciones y emociones. En este marco, el gobernador Raúl Jalil, junto al intendente Francisco Gordillo, al ministro de Vivienda y Urbanización, Fidel Sáenz, y al ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot, encabezó los actos oficiales que incluyeron la entrega de 19 viviendas sociales.

Las flamantes unidades habitacionales forman parte del Plan Integral de Vivienda, financiado íntegramente con fondos provinciales. Algunas fueron levantadas en terrenos donados por el municipio y otras en lotes propios de los beneficiarios. “Estas casas se construyen con recursos de la provincia y el acompañamiento del municipio. Sin apoyo nacional siempre se reduce la cantidad de viviendas que podemos entregar, porque la demanda crece y la oferta es menor”, advirtió el ministro de Vivienda y Urbanización, Fidel Sáenz.

El funcionario también remarcó que la crisis habitacional afecta cada vez a más sectores. “Hoy, ni siquiera los profesionales de clase media pueden construir una casa por sus propios medios. Por eso la política pública habitacional de la provincia es esencial: tener un hogar propio garantiza lo mínimo para criar a los hijos y proyectar una vida con dignidad”, sostuvo.

Durante el acto, la emoción se hizo sentir entre las familias que recibieron las llaves y carpetas de sus nuevas viviendas. María Castaño, una de las beneficiarias, expresó con lágrimas en los ojos: “Muchas gracias por hacerme realidad este sueño de la casa propia”.

Con esta nueva entrega, en el marco del Plan Integral de Vivienda, ya han sido entregadas más de 300 viviendas en Capital y el interior provincial, todas financiadas con recursos propios. En las próximas semanas continuarán las entregas en distintos puntos de Catamarca.

El acto contó con la presencia de la ministra de Salud, Johana Carrizo; los intendentes Enzo Carrizo (Saujil) y Carlos Luna (Mutquín); la diputada provincial María Argerich y la senadora departamental Carolina Casas, entre otras autoridades.