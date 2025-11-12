Catamarca: entregaron los premios de los Juegos Florales 2025 en la Escuela Secundaria N°92

La Escuela Secundaria N°92, con sede en el Hogar Escuela Fray Mamerto Esquiú, fue este martes el escenario de la ceremonia de premiación de los Juegos Florales 2025, certamen literario que convocó a más de 70 estudiantes de diferentes establecimientos educativos de la Capital.

Durante el acto, se distinguió a los ganadores y participantes en las categorías poesía, cuento y microrelato, reconociendo la creatividad, originalidad y calidad literaria de las producciones presentadas.

Participaron alumnos de las escuelas Virgen Niña, Villa Dolores, Escuela de Minería, Apolo, La Rivera del Valle y Escuela N°83, quienes representaron a sus instituciones con trabajos que reflejaron el compromiso y talento de la juventud catamarqueña.

La vicedirectora Patricia Jotayán y la profesora Viviana Gómez estuvieron a cargo de la organización general del evento, mientras que el jurado evaluador estuvo integrado por la profesora Adriana Flores, el profesor Rodolfo Roldán, la profesora Jesica Correa, el licenciado Lautaro Carreño y la propia Gómez.

Los miembros del jurado, junto a los concejales Fernando Navarro, Alejandro Carrizo y el presidente del Concejo Deliberante, Francisco Sosa, encabezaron la entrega de premios y menciones especiales a los estudiantes destacados.

El encuentro tuvo un marco institucional significativo, ya que el certamen fue declarado de Interés Municipal por el Concejo Deliberante de la Capital, tras una iniciativa presentada por el concejal Fernando Navarro.