Catamarca: entregaron 38 nuevas viviendas en Los Varela

Este sábado, en el marco de los festejos por el 156° aniversario de la creación del Departamento Ambato, el gobernador Raúl Jalil, acompañado por el ministro de Vivienda y Urbanización, Fidel Sáenz, y el intendente de Los Varela, Patricio Villafañez, hicieron entrega de 38 viviendas a familias de la localidad de Los Castillos.

Es importante destacar que, a través del Plan Integral de Vivienda, el Gobierno provincial sostiene una política de construcción de hogares a pesar de los recortes nacionales. Mediante diferentes líneas de trabajo se preparan 204 lotes para autoconstrucción, se concursaron 152 dúplex, se construyen 90 viviendas en Tinogasta, 30 nuevos hogares están casi listos en Fiambalá, entre otras tantas obras, que son la evidencia de una política habitacional que busca que cada catamarqueño cuente con un techo propio.

En este sentido, el gobernador Raúl Jalil sostuvo que “creemos en las obras de infraestructuras. Si el Estado no está presente es muy difícil que los nuestros vecinos tengan una casa por su enorme costo. Estamos presentes en cada rincón de Catamarca con obras y viviendas”.

Afirmó que dentro de unas semanas estará concluida la obra de Ruta 1 y anunció que en 2026 se avanzará con la pavimentación en Los Castillos, un pedido de los vecinos presentes en el acto.  

Erika Vargas, beneficiaria de un hogar, expresó: “estoy muy emocionada de recibir mi hogar. Mi familia está muy feliz por esto, gracias señor gobernador por hacer posible nuestro sueño”.

Por último, el intendente Villafañez agradeció a las autoridades por estar presentes siempre en la jurisdicción. “Quiero agradecer al gobernador y al ministro por estas hermosas casas. Solo quiero decirles a los vecinos que las disfruten, que son de ustedes, y sean muy felices en estos hogares”.

Acompañaron durante la entrega la senadora departamental, Romina Williams; el intendente de Las Juntas, Jorge Herrera; los diputados provincial Maximiliano Mascheroni y nacional Dante López Rodríguez, entre otras autoridades. 

