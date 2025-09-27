Catamarca: entregaron 25 viviendas sociales en Santa María

El gobernador Raúl Jalil, acompañado por la intendenta de Santa María, Erica Inga; los ministros de Gobierno, Fernando Monguillot; y de Vivienda y Urbanización, Fidel Sáenz; el dirigente Juan Pablo Sánchez, encabezó el acto de entrega de 25 unidades habitacionales de características sociales en el departamento de Santa María, que se enmarcan en el Plan Integral de Viviendas que se ejecuta para cumplir el sueño de la vivienda propia a más catamarqueños.

En la ocasión, se entregaron quince viviendas en la cabecera departamental de Santa María, mientras que también se procedió a la entrega de llaves de diez unidades habitacionales en la jurisdicción de San José. Se trata de viviendas de tipo sociales construidas en terreno propio y que cuentan con dos habitaciones, baño y cocina-comedor. Todas construidas con fondos provinciales.

En la ocasión, el ministro Monguillot aseguró que “vemos todos los días un vocero presidencial que sale a decir qué derechos nos van a quitar, a dónde nos van a golpear, pero estamos profundamente orgullosos de estar del otro lado, con este equipo de Gobierno provincial que brinda soluciones no sólo en materia de viviendas sino también en infraestructura, como las rutas que unen los pueblos”.

Y destacó el trabajo del personal del área de la Vivienda por entender que “trabajan con un corazón y una humanidad, tratando de solucionar una demanda muy fuerte como es la de tener un hogar. Nosotros vamos a seguir trabajando en ese sentido, para defender los recursos de los catamarqueños”.

Gonzalo Zúñiga, vecino de San José, agradeció a las autoridades por el nuevo hogar y sostuvo que “hoy, después de muchos años, voy a dejar de alquilar. No puedo expresar la alegría que siento al recibir estas llaves”.

En las entregas estuvieron presentes la dirigente María Lagoria; el secretario de la Vivienda, Daniel Zelaya; el diputado Juan Carlos Ledesma, entre otras autoridades.

En lo que va del año, ya son casi 700 las viviendas y mejoras habitacionales entregadas por el Gobierno Provincial a través del Ministerio de la Vivienda y Urbanización.