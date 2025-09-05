Radio TV Valle Viejo
Catamarca, entre los 10 destinos nacionales más elegidos del Travel Sale 2025

Catamarca estuvo en el ranking de los 10 destinos de Argentina más vendidos en el Travel Sale, según información oficial de la plataforma turística que promovió la venta de pasajes y paquetes online la semana del 25 al 31 de agosto.

Travel Sale informó que un 63% de las ventas concretadas fueron para destinos nacionales y que, en ese ranking, Catamarca se ubicó en el puesto Nº 9, después de Bariloche, Iguazú, Salta, El Calafate, Ushuaia, Mendoza, Neuquén y Jujuy.

Este año, por segundo año consecutivo, la provincia a través del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, apoyó a las agencias locales para que puedan ser parte de Travel Sale y promover sus viajes, experiencias y excursiones en la plataforma de ventas de turismo online.

Fueron 10 las agencias catamarqueñas que participaron en esta edición, ofreciendo 6 y 12 cuotas sin interés, ofertas de 4 x 3 en excursiones y de 3 x 2 en actividades de montaña. También hubo otras agencias nacionales que ofertaban, entre sus productos, distintos recorridos y productos del destino Catamarca.

Las agencias locales reportaron un gran pico de consultas durante la semana del Travel Sale, con conversiones de compra en algunos casos y otras ventas en proceso de cerrarse ya de forma particular.

Los productos y destinos catamarqueños que más interés despiertan en los viajeros fueron Puna y Volcanes, Tinogasta y Fiambalá y Valle Central.

La secretaria de Gestión Turística, Evangelina Quarín destacó: “Es muy importante este aporte que hace el Estado Provincial de facilitar el acceso a herramientas como el Travel Sale, para que el sector privado pueda visibilizarse. Más allá de las ventas, sabemos que a las agencias locales les sirve esta vidriera para seguir promocionando y posicionando a Catamarca como uno de los destinos turísticos más importantes del país”.

