Catamarca: encuentro nocturno de dibujantes y pintores en El Balcón de la Ciudad

El grupo Urban Sketchers Catamarca invita a toda la comunidad artística y al público interesado a participar del Encuentro Nocturno de Dibujantes y Pintores, que se realizará este viernes 31 de octubre a partir de las 21:00 h en El Balcón de la Ciudad, Dique El Jumeal.

La propuesta busca reunir a artistas, estudiantes y aficionados al dibujo para compartir una experiencia colectiva de observación y creación en vivo. Durante la noche, los participantes retratarán distintos rincones del paisaje urbano y natural desde sus propios puntos de vista, en un ambiente relajado y de compañerismo.

El sketch nocturno es una práctica en la que los dibujantes trabajan al aire libre, capturando la atmósfera y la iluminación nocturna del entorno. A diferencia del dibujo diurno, este ejercicio invita a experimentar con luces artificiales, contrastes y sombras, explorando nuevas formas de percepción y expresión.

La actividad es libre y gratuita, y no requiere inscripción previa. Solo es necesario llevar materiales de dibujo (cuaderno, lápices, tinta, acuarelas o lo que cada uno prefiera) y ganas de compartir una noche diferente, entre trazos, manchas, conversaciones y miradas sobre la ciudad.

Urban Sketchers Catamarca forma parte del movimiento internacional Urban Sketchers, que promueve el dibujo in situ como forma de narrar el mundo que nos rodea. Su lema: “Mostramos el mundo, dibujo a dibujo”, resume el espíritu de esta comunidad global que encuentra en cada encuentro una oportunidad para mirar, registrar y compartir.

📍 Lugar: El Balcón de la Ciudad – Dique El Jumeal

🕗 Día y hora: Viernes 31 de octubre, 21:00 hs

🎨 Actividad libre y gratuita

Contacto y redes:

Instagram: @urbansketchers.catamarca

Contacto: 3834649964 – 3835430655