Catamarca: encuentro de prevención del suicidio y consumos problemáticos en el ISAC

Como parte de las acciones que lleva adelante la Mesa Intersectorial de Prevención del Suicidio (MINTERSUI) con motivo del Día Mundial de Prevención del Suicidio, se realizó un encuentro de Capacitación en Prevención del Suicidio y Consumos Problemáticos, destinado a estudiantes y docentes del Instituto Superior de Arte y Comunicación (ISAC).

Durante la jornada se trabajó sobre prevención de suicidio y consumos problemáticos, en el marco de un convenio colaborativo entre el ISAC y la Dirección de Atención Integral de los Consumos.

Sebastián Pinetta, jefe de Extensión del ISAC, expresó que el objetivo de este trabajo articulado es “generar espacios de intercambio, de formación y capacitación, y en esta oportunidad trabajamos en dos talleres simultáneos, por un lado los docentes pensando y trabajando en la prevención y posvención de suicidio y consumo; y por otro lado, los estudiantes donde han podido plantear sus necesidades, miradas, preguntas. Esto es el inicio de un camino de articulación que es fundamental para poder pensar la salud mental en Catamarca”.

Además, la Dirección de Comunicación del Ministerio de Salud brindó un taller sobre el abordaje del suicidio en los medios y la comunicación responsable.