Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Catamarca: encuentro de prevención del suicidio y consumos problemáticos en el ISAC

Como parte de las acciones que lleva adelante la Mesa Intersectorial de Prevención del Suicidio (MINTERSUI) con motivo del Día Mundial de Prevención del Suicidio, se realizó un encuentro de Capacitación en Prevención del Suicidio y Consumos Problemáticos, destinado a estudiantes y docentes del Instituto Superior de Arte y Comunicación (ISAC).

Durante la jornada se trabajó sobre prevención de suicidio y consumos problemáticos, en el marco de un convenio colaborativo entre el ISAC y la Dirección de Atención Integral de los Consumos.

Sebastián Pinetta, jefe de Extensión del ISAC, expresó que el objetivo de este trabajo articulado es “generar espacios de intercambio, de formación y capacitación, y en esta oportunidad trabajamos en dos talleres simultáneos, por un lado los docentes pensando y trabajando en la prevención y posvención de suicidio y consumo; y por otro lado, los estudiantes donde han podido plantear sus necesidades, miradas, preguntas. Esto es el inicio de un camino de articulación que es fundamental para poder pensar la salud mental en Catamarca”.

Además, la Dirección de Comunicación del Ministerio de Salud brindó un taller sobre el abordaje del suicidio en los medios y la comunicación responsable.

  • Catamarca: encuentro de prevención del suicidio y consumos problemáticos en el ISAC

    Catamarca: encuentro de prevención del suicidio y consumos problemáticos en el ISAC

    Como parte de las acciones que lleva adelante la Mesa Intersectorial de Prevención del Suicidio (MINTERSUI) con motivo del Día Mundial de Prevención del Suicidio, se realizó un encuentro de Capacitación en Prevención del Suicidio y Consumos Problemáticos, destinado a estudiantes y docentes del Instituto Superior de Arte y Comunicación (ISAC). Durante la jornada se…

  • Abusaron de una joven con retraso madurativo y fueron condenados a 8 años de cárcel

    Abusaron de una joven con retraso madurativo y fueron condenados a 8 años de cárcel

    En un Juicio abreviado, dos hombres identificados como R.E.M y C.R.R. fueron condenados a la pena de 8 años de prisión años de ejecución efectiva por abusar sexualmente de una joven con retraso madurativo en San Salvador de Jujuy. R.E.M fue sentenciado como autor penalmente responsable de los delitos de “Abuso sexual gravemente ultrajante (un hecho) y Abuso sexual con acceso carnal (dos hechos), en concurso…

  • Crisis en Nepal: protestas de la Generación Z forzaron la renuncia del primer ministro y causaron al menos 19 muertos

    Crisis en Nepal: protestas de la Generación Z forzaron la renuncia del primer ministro y causaron al menos 19 muertos

    El primer ministro de Nepal, KP Sharma Oli, dimitió este martes luego de que manifestantes desafiaran un toque de queda indefinido y se enfrentaran con la policía. La revuelta se arrastra desde el lunes, día que registró 19 muertos en protestas provocadas por la prohibición de las redes sociales. El gobierno de Oli debió levantar la prohibición…

  • El tucumano Jaldo es el gobernador con mejor imagen en el ranking nacional: Raúl Jalil, puesto 14

    El tucumano Jaldo es el gobernador con mejor imagen en el ranking nacional: Raúl Jalil, puesto 14

    La empresa CB Consultora Opinión Pública publicó el Ranking de Gobernadores correspondiente al mes de septiembre 2025.Los tres gobernadores mejor valorados de este mes por sus comprovincianos son: Osvaldo Jaldo (Tucumán), quien lidera con un 61,2% de imagen positiva, seguido por Gustavo Valdés (Corrientes) con un 60,9%, y en tercer lugar Ignacio Torres (Chubut) con…

  • La Policía de Catamarca advierte sobre nueva modalidad de estafas virtuales

    La Policía de Catamarca advierte sobre nueva modalidad de estafas virtuales

    La División Ciberdelitos, dependiente del Departamento Investigaciones Judiciales (D-5) de la Policía de la Provincia, informa a la comunidad que, luego de analizar las estadísticas sobre los delitos informáticos, surgió como dato relevante una nueva modalidad delictiva de ciber-estafas. En esta ocasión, desconocidos simulan ser de una entidad bancaria, enviando mensajes fraudulentos informando sobre la…

  • El Gobierno de Catamarca entregó 120 viviendas en el Loteo Marcolli

    El Gobierno de Catamarca entregó 120 viviendas en el Loteo Marcolli

    El Gobierno de Catamarca dio un paso más en su política habitacional al entregar 120 viviendas en el Loteo Marcolli, ubicado en las inmediaciones de la Avenida Bicentenario. El acto fue encabezado por el gobernador Raúl Jalil, acompañado por el ministro de Vivienda y Urbanización, Fidel Sáenz, y el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia,…