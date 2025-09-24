Catamarca: encuentran sin vida a un septuagenario en Mutquín

La justicia investiga la muerte de un hombre de 76 años, identificado como Rafael Segura, en un domicilio ubicado en barrio San Lorenzo de la localidad de Mutquín.

Trascendió que la policía llegó al lugar tras ser alertada por vecinos que notaron la ausencia del hombre y percibieron un fuerte olor nauseabundo. Por el estado del cuerpo, se estima que llevaba una semana fallecido.

De inmediato, se convocó al personal médico del hospital local, que no pudo determinar la causa de muerte. Es por ello que el fiscal de Andalgalá con jurisdicción en Pomán, Martin Camps, convocó al personal de la División Homicidios. Además, el cadáver tendría una marca, cuya naturaleza se buscará determinar en la autopsia.