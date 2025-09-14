Catamarca: encuentran sin vida a un joven en el Departamento Santa Rosa

En la mañana de este domingo, se produjo un lamentable hallazgo en un domicilio del barrio Belgrano, en la localidad de San Pedro, Departamento Santa Rosa, donde fue encontrado sin vida un joven identificado con el apellido Padilla.

Las autoridades competentes se están trabajando en el lugar, mientras se desarrolla la investigación para determinar las causas del deceso. El hecho ha generado conmoción en la comunidad local.

Se aguarda el resultado de las pericias correspondientes para esclarecer lo sucedido.