Catamarca: encuentran a un hombre muerto en su domicilio

A las 19:20, efectivos policiales fueron requeridos a un domicilio ubicado en prolongación de calle Facundo Segura, en San Isidro, donde una persona comentó a los policías que no habría visto a su vecino en toda la jornada, tratándose de un hombre de apellido Ahumada, según fuentes policiales.

De inmediato, los numerarios ingresaron al inmueble y hallaron un cuerpo tendido en el suelo, al lado de la cama. Luego arribaron peritos a la vivienda para tomar intervención bajo las directivas de Fiscalía.