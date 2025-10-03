Catamarca: en Valle Viejo detienen a una mujer sospechada de intentar acuchillar a un joven

A las 08:30 de la mañana de hoy, efectivos de la Comisaría de Santa Rosa se hicieron presentes en la esquina de las calles Congresal Colombres y Carmen Barros, de esa localidad del Departamento Valle Viejo, y aprehendieron a una joven mujer de apellidos López Navarro (27), debido a que, momentos antes, habría intentado agredir con un cuchillo tipo tramontina, que fue secuestrado, a un joven de 29 años de edad.

Por lo sucedido, la supuesta autora del hecho fue trasladada a la dependencia policial a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, en tanto que se invitó al damnificado a radicar la denuncia penal en la Unidad Judicial N° 10.

Después de firmar tal decreto, el intendente justificó su decisión en un video grabado y difundido a la ciudadanía de la capital salteña: “Un gremialista con más de 30 años en el gremio y 50 años en la Municipalidad, tiene 77 años de edad. Acabo de firmarle la jubilación, aunque él no quiere irse. Pero acá la ley es igual para todos”.

“Esto no es un castigo ni es contra nadie, sino que es hacer cumplir la ley, terminar los ciclos, hacer que la Municipalidad y que la ciudad avancen. Acá no hay privilegios ni nadie es dueño de la Municipalidad ni de la ciudad; y cuando hay que tomar decisiones firmes, yo las tomo”, seguía su relato ante la cámara Durand, lapicera en mano.