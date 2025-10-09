Catamarca: en un operativo de control vehicular en La Paz, personal policial secuestró 58 cubiertas

Anoche, a las 23:00, mientras efectivos de la Comisaría de San Antonio realizaban un control vehicular e identificación de personas en la Ruta Nacional N° 157, a la altura del kilómetro 1.026, de la localidad de Quirós, Dpto. La Paz, controlaron una camioneta Toyota Hilux, en la que circulaban dos personas del sexo masculino, oriundas de la Provincia de Tucumán.

Al inspeccionar el rodado, los policías observaron que los ocupantes transportaban en la caja del vehículo cincuenta y ocho (58) cubiertas de distintas marcas y rodados, sin la documentación correspondiente, por lo que dieron conocimiento a la Fiscalía de la Sexta Circunscripción Judicial, desde donde se dispuso el secuestro de la totalidad de la carga, en virtud de lo cual se labraron las actuaciones de rigor.