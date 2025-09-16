Catamarca: en un control vehicular en Valle Viejo, policías secuestraron marihuana

En la mañana de hoy, a las 08:00, en el Puesto Caminero El Portezuelo, ubicado en la Ruta Nacional N° 38, del Dpto. Valle Viejo, numerarios de la División Canes Antinarcóticos, dependientes de la Dirección Drogas Peligrosas, controlaron un colectivo de larga distancia.

En ese momento y luego de realizar tareas de su especialidad, los efectivos encontraron en la mochila de un joven de 22 años de edad, oriundo de la Provincia de Salta, un envoltorio con sustancia estupefaciente que se trataría de Marihuana, que quedó en calidad de secuestro a disposición del Juzgado Federal, desde donde se indicaron las medidas a seguir.