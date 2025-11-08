Catamarca: en un allanamiento, rescataron a tres trabajadores en condiciones inhumanas

El procedimiento se llevó a cabo en el paraje Dos Pósitos, localidad de Bañado de Ovanta, departamento Santa Rosa, y fue ejecutado por personal de la Unidad de Inteligencia de Gendarmería Catamarca, el Escuadrón Catamarca y la Unidad Criminalística, con el apoyo de RENATRE y UATRE, además de la Defensoría Pública de Víctimas y el Comité Ejecutivo contra la Trata de Personas y Explotación Laboral del Gobierno provincial. También participaron agentes de la Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento a Víctimas del Delito de Trata, dependiente de la Dirección de Derechos Humanos.

Durante el operativo se constató la presencia de tres personas mayores de edad, oriundas de Lavalle, provincia de Santiago del Estero, quienes se encontraban desempeñando tareas en condiciones de vida y trabajo inhumanas.

Tras ser entrevistadas por personal especializado, se determinó que los trabajadores serían víctimas de trata con fines de explotación laboral. El magistrado interviniente dispuso la confección de tres informes socioambientales sobre su situación, además de dejar constancia de las condiciones de trabajo, higiene y seguridad en el lugar.

Finalmente, se ordenó brindar acompañamiento integral a las víctimas hasta sus domicilios de origen, y se labraron las actuaciones correspondientes, que serán elevadas al magistrado actuante.

Fuente: Catamarca en Cana