Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Catamarca: en octubre habrá nuevos horarios para recorrer la Capital en Bus Turístico

A partir de octubre, el servicio del Bus Turístico propondrá nuevos horarios para los turistas y residentes que deseen recorrer la ciudad.
El servicio consiste en paseos de aproximadamente 2 horas y media con un guía que irá explicando las características del recorrido, mientras los pasajeros descubren en un cómodo y moderno transporte, los rincones más emblemáticos ubicados a apenas pocos kilómetros del casco céntrico.

De esta manera, a partir del próximo mes, los circuitos en los que se podrá conocer sobre la historia, la cultura, las bellezas naturales y la identidad catamarqueña, podrán realizarse los días martes, viernes, sábados y domingos a partir de las 10 de la mañana, siendo el punto de salida la Cabina de Información Turística ubicada en Plaza 25 de Mayo.
Los martes el paseo contempla el paseo por dos de los atractivos turísticos más requeridos por los visitantes: La Fabrica de Alfombras, en el Predio Ferial y la Gruta de la Virgen del Valle, el destino obligado especialmente para devotos o interesados en practicar el turismo religioso.

Los viernes, el bus turístico visitará Bodega Michango y Casa de la Puna donde se podrá apreciar una exposición de prendas textiles y, durante los fines de semana largos se realiza la Feria de Artesanía y Diseño y se presentan artistas locales. Los sábados, el paseo contempla visitar la Gruta de la Virgen del Valle y luego el Dique El Jumeal, mientras que los domingos el destino será el Pueblo Perdido de la Quebrada y recorrer nuevamente el Eco Parque de El Jumeal.

Cabe destacar que la agenda completa con horarios y detalles de las actividades de prestadores privados que promueve la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Capital, se puedeencontrar en la página web: sfvc.tur.ar o en la redes sociales: SFVC Turismo.

  • En Catamarca, de cada 100 estudiantes que empiezan primer grado, solo 4 llegan al último año de la secundaria en tiempo y forma

    En Catamarca, de cada 100 estudiantes que empiezan primer grado, solo 4 llegan al último año de la secundaria en tiempo y forma

    De 100 alumnos que empezaron primer grado en Argentina en 2013, solo 63 llegaron al último año de la secundaria en el tiempo esperado, es decir, en 2024. Cuando se mira cuántos de esos chicos alcanzaron además los saberes esperados en las dos materias fundamentales –Lengua y Matemática–, la cifra se vuelve más crítica: apenas 10 de cada 100 estudiantes terminan la secundaria…

  • Catamarca: inauguraron el CAPS de Ampolla

    Catamarca: inauguraron el CAPS de Ampolla

    La Ministra de Salud de la provincia, Johana Carrizo, acompañada por el ministro de Gobierno, Fernando Monguillot, y el intendente de Bañado de Ovanta, Mario Páez, inauguraron las refacciones integrales en el Centro de Atención Primaria de la Salud de la localidad de Ampolla, departamento Santa Rosa. Esta obra cuenta con refacciones de techo, mampostería,…

  • Catamarca sigue bajo alerta amarilla por fuertes vientos

    Catamarca sigue bajo alerta amarilla por fuertes vientos

    El Servicio Meteorológico Nacional, emitió nueva alerta amarilla por viento para Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa, Valle Viejo y zona serrana de Pomán. Los departamentos se afectados por vientos con velocidades entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h. especialmente en…

  • El campo marcó récord de exportaciones y alcanzó el 60% del cupo con retenciones cero en apenas tres días

    El campo marcó récord de exportaciones y alcanzó el 60% del cupo con retenciones cero en apenas tres días

    Las exportaciones del sector agropecuario alcanzaron un récord histórico en términos diarios ayer miércoles, en el marco de la quita temporal de retenciones de exportaciones de cereales y oleaginosas implementada por el Gobierno. Según datos de la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional (SAGYP), este miércoles las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) de los…

  • Llamativo dato sobre matrimonios en Rosario: caen las uniones, pero crecen entre adultos mayores y parejas del mismo sexo

    Llamativo dato sobre matrimonios en Rosario: caen las uniones, pero crecen entre adultos mayores y parejas del mismo sexo

    En 2024 se celebraron 3.208 casamientos en Rosario, un 7% menos que el año anterior, según el último informe de la dirección General de Estadística municipal. La tasa de nupcialidad quedó en 3,1 por cada mil habitantes, una de las más bajas de la última década. El estudio marca que el matrimonio se posterga: en los…

  • Catamarca: en octubre habrá nuevos horarios para recorrer la Capital en Bus Turístico

    Catamarca: en octubre habrá nuevos horarios para recorrer la Capital en Bus Turístico

    A partir de octubre, el servicio del Bus Turístico propondrá nuevos horarios para los turistas y residentes que deseen recorrer la ciudad.El servicio consiste en paseos de aproximadamente 2 horas y media con un guía que irá explicando las características del recorrido, mientras los pasajeros descubren en un cómodo y moderno transporte, los rincones más…

Anuncio
Anuncio