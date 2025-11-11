Catamarca: en medio de la polémica, la Provincia retoma el control de la Terminal de Ómnibus de Belén



El Gobierno de Catamarca decidió volver a asumir la administración de la Terminal de Ómnibus de Belén, apenas unas semanas después de haberla transferido al ámbito municipal. La medida fue confirmada por el gobernador Raúl Jalil, quien mantuvo una reunión con el ministro de Integración Regional, Logística y Transporte, Eduardo Andrada, para definir los pasos a seguir en esta nueva etapa de gestión.

De esta manera, el moderno edificio inaugurado a fines de septiembre regresará bajo la órbita del Ministerio de Integración Regional, con el objetivo de reforzar su funcionamiento operativo, garantizar la calidad de los servicios y asegurar el mantenimiento de sus instalaciones. Según fuentes oficiales, la decisión busca “optimizar el funcionamiento integral del edificio y garantizar la calidad de los servicios”, en medio de algunas dificultades surgidas durante el breve período de gestión municipal.

En los próximos días se designará a un nuevo administrador, quien estará encargado de coordinar las tareas diarias, mantener el vínculo con las empresas de transporte y concesionarios, y supervisar la atención al público.

La resolución implica un cambio de rumbo respecto de la política de descentralización impulsada por el Ejecutivo provincial en octubre, cuando se había dispuesto que la Municipalidad de Belén asumiera la administración de la terminal mediante un acta acuerdo. En aquel momento, la transferencia había sido presentada como una oportunidad para fortalecer la gestión local y fomentar una administración más cercana a los usuarios.



Luego de poco más de un mes de funcionamiento bajo control municipal, la Provincia decidió revertir la medida y recuperar el manejo directo del complejo. Aunque no se brindaron precisiones sobre las causas, la decisión estaría vinculada a la necesidad de garantizar un funcionamiento eficiente y sostenido del servicio.

La Terminal de Belén se encuentra ubicada sobre la avenida Circunvalación, a 2,5 kilómetros del centro urbano, y es considerada una de las obras más importantes de infraestructura del oeste catamarqueño. Con más de 4.400 metros cuadrados, dispone de 10 dársenas para colectivos, 8 boleterías, amplios espacios de espera, locales comerciales, un microcine con capacidad para 96 personas, salas de conferencias, oficinas y sanitarios totalmente equipados.

Desde el Ministerio de Integración Regional informaron que mientras se completa el proceso administrativo de traspaso y se designa a la nueva autoridad, se garantizará la continuidad del servicio sin interrupciones y se mantendrá la infraestructura “en condiciones acordes a su magnitud y finalidad”.

Con esta decisión, el Ejecutivo provincial da marcha atrás con la descentralización del servicio, pero busca consolidar el funcionamiento pleno de una de las obras emblemáticas de su gestión en materia de transporte y desarrollo regional.

Si bien todo se efectuó en el marco de la campaña electoral, se conoció que aún resta una tercera etapa que consiste en la construcción de una rotonda, vital para organizar el tránsito vehicular.

Ana Paula Silvera, concejal electa por Somos Provincias Unidas, cuestionó que la obra se haya concretado con una empresa de la provincia de La Rioja que contrató de forma eventual personal local.

Además, aseveró que aún no se realizó la licitación para la concesión de los distintos espacios y cuestionó que ni siquiera las unidades que transportan trabajadores mineros utilice las plataformas de la flamante terminal.