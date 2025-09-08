Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Catamarca: en el barrio Santa Marta, 427 familias recibieron sus escrituras luego de décadas de espera

En un emotivo acto encabezado por el gobernador Raúl Jalil, el intendente Gustavo Saadi, la senadora nacional Lucía Corpacci y el ministro de Gobierno, Fernando Monguillot, 427 familias del barrio Santa Marta finalmente recibieron la tan ansiada escritura de sus hogares. Con esta entrega, solo resta una etapa más donde se otorgarán otros 190 títulos para completar el proceso de regularización dominial en esta zona del sur de la ciudad, que garantiza la seguridad jurídica de todos los vecinos.

El evento contó también con la presencia de la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli, las diputadas provinciales Claudia Palladino y María Argerich, entre otras autoridades y vecinos que celebraron este logro colectivo.

La iniciativa fue posible gracias al trabajo conjunto de distintas áreas del Gobierno provincial y al acuerdo con el Consejo de Agrimensores, que relevó técnicamente el barrio. Santa Marta, conformado hace varias décadas por familias de escasos recursos, llevaba más de 20 años aguardando este reconocimiento legal.

“Hoy es un día histórico, la espera terminó. Este papel no es solo una escritura: detrás de él hay un gobierno que articula y trabaja para darle seguridad y previsibilidad a cada familia”, afirmó el ministro Monguillot. Destacó, además, que el título de propiedad permitirá a los beneficiarios no solo asegurar sus casas frente a disputas, sino también acceder a créditos para realizar mejoras.

Pedro Monferrán, director de la Agencia de Recaudación de Catamarca (ARCAT), subrayó la importancia del avance: “Este es un paso fundamental para que las familias tengan tranquilidad y estabilidad sobre lo que es suyo”.

Entre los testimonios vecinales, Ana Carolina Carrazana resumió el sentimiento general: “Pasaron 20 años para poder decir que por fin tenemos las escrituras y que realmente nuestra casa es nuestra. Hoy somos muchas familias las que logramos este sueño, y el mes que viene se sumarán más vecinos. Es un día histórico para nuestro barrio”.

  • Salta: condenaron a prisión perpetua a la mujer que asesinó a su hijo

    Salta: condenaron a prisión perpetua a la mujer que asesinó a su hijo

    Lidia Raquel Cardozo fue condenada a prisión perpetua por asesinar a su hijo Guillermo Leonel Francia el 31 de agosto de 2023 en el Barrio Solidaridad de la provincia de Salta. La Sala I del Tribunal de Juicio del distrito Centro declaró culpable a la mujer por los delitos de homicidio agravado por el vínculo y lesiones…

  • Jaldo: “el Gobierno nacional está notificado de que debe considerar más las necesidades de la gente”

    Jaldo: “el Gobierno nacional está notificado de que debe considerar más las necesidades de la gente”

    El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, acompañado por su gabinete de ministros, brindó este lunes una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno donde se refirió al proceso electoral desarrollado en la provincia de Buenos Aires. El mandatario destacó el alto nivel de participación ciudadana y el respeto a las instituciones, calificando los comicios…

  • Catamarca: en el barrio Santa Marta, 427 familias recibieron sus escrituras luego de décadas de espera

    Catamarca: en el barrio Santa Marta, 427 familias recibieron sus escrituras luego de décadas de espera

    En un emotivo acto encabezado por el gobernador Raúl Jalil, el intendente Gustavo Saadi, la senadora nacional Lucía Corpacci y el ministro de Gobierno, Fernando Monguillot, 427 familias del barrio Santa Marta finalmente recibieron la tan ansiada escritura de sus hogares. Con esta entrega, solo resta una etapa más donde se otorgarán otros 190 títulos…

  • Convocatoria en Catamarca a los Premios Argentina Orgánica 2025

    Convocatoria en Catamarca a los Premios Argentina Orgánica 2025

    El Ministerio de Desarrollo Productivo invita a empresas, productores, elaboradores, instituciones y estudiantes vinculados al sector orgánico a postularse a la 3ª edición de los Premios Argentina Orgánica, el máximo reconocimiento nacional a quienes impulsan la producción, comercialización, investigación y difusión de los alimentos orgánicos. La convocatoria está abierta hasta el 12 de septiembre de…

  • Milei conformará una mesa política con funcionarios propios y una de diálogo con los gobernadores

    Milei conformará una mesa política con funcionarios propios y una de diálogo con los gobernadores

    Un día después de la derrota que sufrió el Gobierno en las elecciones en la provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei se reunió por segunda vez en lo que va del lunes con su Gabinete para analizar el rumbo de la gestión, tras la cual decidió armar una mesa política. Al finalizar el encuentro, Manuel…

  • Detienen en Catamarca a un joven que robó una bicicleta de un domicilio

    Detienen en Catamarca a un joven que robó una bicicleta de un domicilio

    Numerarios de la Seccional Primera se hicieron presentes en la calle Junín, entre Almagro y Perú, donde sus pares de la Comisaría Cuarta y del COEM-Kappa, tenían aprehendido a un joven de apellido Moreno (19), quien fue sindicado por una mujer de 67 años de edad, como el presunto autor de haber ingresado al interior de su morada y sustraer una…