Catamarca: en el barrio Santa Marta, 427 familias recibieron sus escrituras luego de décadas de espera

En un emotivo acto encabezado por el gobernador Raúl Jalil, el intendente Gustavo Saadi, la senadora nacional Lucía Corpacci y el ministro de Gobierno, Fernando Monguillot, 427 familias del barrio Santa Marta finalmente recibieron la tan ansiada escritura de sus hogares. Con esta entrega, solo resta una etapa más donde se otorgarán otros 190 títulos para completar el proceso de regularización dominial en esta zona del sur de la ciudad, que garantiza la seguridad jurídica de todos los vecinos.

El evento contó también con la presencia de la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli, las diputadas provinciales Claudia Palladino y María Argerich, entre otras autoridades y vecinos que celebraron este logro colectivo.

La iniciativa fue posible gracias al trabajo conjunto de distintas áreas del Gobierno provincial y al acuerdo con el Consejo de Agrimensores, que relevó técnicamente el barrio. Santa Marta, conformado hace varias décadas por familias de escasos recursos, llevaba más de 20 años aguardando este reconocimiento legal.

“Hoy es un día histórico, la espera terminó. Este papel no es solo una escritura: detrás de él hay un gobierno que articula y trabaja para darle seguridad y previsibilidad a cada familia”, afirmó el ministro Monguillot. Destacó, además, que el título de propiedad permitirá a los beneficiarios no solo asegurar sus casas frente a disputas, sino también acceder a créditos para realizar mejoras.

Pedro Monferrán, director de la Agencia de Recaudación de Catamarca (ARCAT), subrayó la importancia del avance: “Este es un paso fundamental para que las familias tengan tranquilidad y estabilidad sobre lo que es suyo”.

Entre los testimonios vecinales, Ana Carolina Carrazana resumió el sentimiento general: “Pasaron 20 años para poder decir que por fin tenemos las escrituras y que realmente nuestra casa es nuestra. Hoy somos muchas familias las que logramos este sueño, y el mes que viene se sumarán más vecinos. Es un día histórico para nuestro barrio”.