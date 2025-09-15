Catamarca: “En dos días deben restablecerse todas las pensiones por discapacidad”

Lo aseguro este lunes en Radio TV Valle Viejo el Dr. Federico Sánchez Ruiz, asesor legal de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, al referirse al fallo del Juzgado Federal N°2 que hizo lugar a la cautelar presentada por el organismo y por Apyfadim en contra de las bajas de las pensiones no contributivas.

Indicó que, según el fallo, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tiene dos días hábiles para restablecer la totalidad de las pensiones no contributivas por invalidez que se suspendieron en la provincia, y que pague los haberes retenidos a sus titulares.

Señaló que la medida judicial beneficia a todos los afectados en Catamarca, dado que se trata de una presentación colectiva, y que si bien el fallo se aplica a nuestra provincia, puede sentar un precedente importante.