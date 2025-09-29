Catamarca: en diferentes procedimientos detienen a tres personas en el sector Sur de la Capital

Anoche, a las 23:00, mientras numerarios de la División Canes de la Policía de la Provincia realizaban recorridos de prevención por la intersección de las calles José Brizuela y Juan Dávalos del barrio Santa Marta, arrestaron a un hombre de apellido Ayala (32).

Más tarde, a la 01:20, en la esquina de las calles José Brizuela y Domingo Iturralde del mencionado barrio, los policías hicieron lo propio con dos jóvenes de apellidos Nieva (20) y Páez (26).

En ambos casos, estas personas habrían sido sorprendidas en aparente estado de ebriedad, causando molestias a los ocasionales transeúntes, en virtud de lo cual fueron trasladadas y alojadas en la Comisaría Novena, que por jurisdicción corresponde, por una supuesta infracción al Código de Faltas de la Provincia.