Catamarca: en Chumbicha cortan la Ruta 38 reclamando por agua

Hoy jueves, vecinos retomaron las protestas y cortaron la Ruta Nacional 38, a la altura del acceso norte a la localidad, en el Departamento Capayán. Es por la falta de suministro regular de agua, un problema que se repite desde el año 2015 y que en las últimas semanas se agravó al punto de dejar a numerosos barrios sin servicio durante varios días consecutivos.

El corte se desarrolla de manera intermitente, permitiendo el paso de los vehículos cada 20 minutos, para evitar un bloqueo total del tránsito. La protesta generó importantes demoras en el tránsito de la ruta nacional, uno de los principales corredores viales que conecta Catamarca con La Rioja.

Los vecinos aseguran que la situación se volvió insostenible ante la falta de respuestas concretas por parte de las autoridades. “Venimos reclamando desde hace años, pero nadie nos escucha. No se puede vivir sin agua”, expresó una de las manifestantes.