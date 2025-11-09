Catamarca: en Capayán policías desbarataron una riña de gallos clandestina

A las 11:25 de la mañana de hoy, luego de realizar tareas de investigación, numerarios de la Comisaría de Miraflores se constituyeron en un terreno ubicado en inmediaciones a la calle N° 3 de la localidad de Colonia del Valle, Departamento Capayán.

En el lugar, los uniformados observaron varias personas que aparentemente participaban de una riña de gallos, quienes al notar la presencia policial, se dieron a la fuga por descampados de la zona, mientras que los policías procedieron a incautar tres (03) gallos de riña, un (01) brete, una (01) balanza y un (01) reloj, que tendrían relación con esta actividad ilegal.

Cabe mencionar, que se notificó al propietario del lugar, un hombre de 31 años de edad, por una supuesta infracción al Código de Faltas de la Provincia y se labraron actuaciones de rigor.