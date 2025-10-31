Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Catamarca: en Antofagasta de la Sierra darán continuidad a obras viales y de energía con fondos mineros

Con el objetivo de garantizar la continuidad de proyectos estratégicos que impulsen el crecimiento del departamento Antofagasta de la Sierra y mejoren la calidad de vida de sus habitantes, el gobernador Raúl Jalil, junto al ministro de Hacienda y Obras Públicas, Juan Marchetti, recibió hoy al intendente Mario Cusipuma.

En el encuentro se confirmó la continuidad de la obra de pavimentación de la Ruta Provincial N°43, en el tramo que une la Villa de Antofagasta de la Sierra con el Salar del Hombre Muerto, donde los trabajos habían sido interrumpidos debido a las condiciones climáticas extremas de la Puna, pero ya fueron retomados. La obra se financia con fondos extras provenientes de las empresas mineras, en el marco de una política de reinversión que busca fortalecer el crecimiento de las comunidades puneñas.

El intendente Cusipuma destacó la importancia de las inversiones y detalló que, además del avance en la Ruta 43, se iniciarán ampliaciones del tendido eléctrico en la zona de la Villa de Antofagasta, lo que permitirá llevar energía a más familias. “A partir de noviembre se da continuidad al asfaltado de la Ruta 43, hacia el límite con Salta. Es una muy buena noticia para todo Antofagasta”, expresó Cusipuma.

“También damos inicio a las obras del tendido eléctrico, y pedimos la repavimentación del tramo que va entre El Peñón y Pasto Ventura. Estamos gestionando permanentemente para que los servicios estén en condiciones”, añadió el jefe comunal.

Asimismo, confirmó que continúa el proyecto de energización desde Barranca Larga a Laguna, y de Laguna a El Peñón, en una obra que beneficiará a distintas localidades de la Puna catamarqueña.

Cusipuma remarcó que las obras se ejecutarán con financiamiento mixto, aportado por el Gobierno provincial y los recursos provenientes de la minería. “Todas estas inversiones son muy importantes. Apuntamos a que prontamente todos los servicios estén en condiciones. El gobernador lo sabe y por eso seguimos trabajando juntos para mejorar la calidad de vida en Antofagasta”, concluyó.

  • La Policía de Catamarca encontró a los menores que estaban extraviados

    La Policía de Catamarca encontró a los menores que estaban extraviados

    La Policía de Catamarca llevó adelante un amplio operativo de búsqueda en distintos sectores de la zona sur de la ciudad Capital, con el objetivo de dar con el paradero de cuatro menores de edad, de 4, 9, 12 y 13 años, que se habían retirado de su domicilio familiar. La alerta fue emitida oficialmente por la División Trata de Personas y…

  • Catamarca: en Antofagasta de la Sierra darán continuidad a obras viales y de energía con fondos mineros

    Catamarca: en Antofagasta de la Sierra darán continuidad a obras viales y de energía con fondos mineros

    Con el objetivo de garantizar la continuidad de proyectos estratégicos que impulsen el crecimiento del departamento Antofagasta de la Sierra y mejoren la calidad de vida de sus habitantes, el gobernador Raúl Jalil, junto al ministro de Hacienda y Obras Públicas, Juan Marchetti, recibió hoy al intendente Mario Cusipuma. En el encuentro se confirmó la…

  • En lo que va de 2025, cada 34 horas hay un femicidio en la Argentina

    En lo que va de 2025, cada 34 horas hay un femicidio en la Argentina

    El número de femicidios alcanzó 211 casos en lo que va del año y una mujer es asesinada por este crimen cada 34 horas en Argentina, según informó el Registro Nacional de Femicidios, en conjunto con el Observatorio MuMaLá. El informe abarca además a femicidios vinculados, travesticidios, lesbicidios, feminicidios por narcotráfico y/o crimen organizado, suicidios feminicidas y…

  • Alerta sanitaria en La Rioja por aumento en casos de VIH, que duplica la media nacional

    Alerta sanitaria en La Rioja por aumento en casos de VIH, que duplica la media nacional

    La Rioja atraviesa un escenario preocupante en materia de salud pública debido al marcado incremento de nuevos diagnósticos de VIH. Según los datos difundidos por el infectólogo Claudio Strasorier, en la provincia se registran entre 120 y 150 nuevos casos por año, una cifra que duplica el promedio nacional y refleja una tendencia sostenida al…

  • Mercado Libre estará ligado como el sponsor principal de la Primera División del Fútbol Argentino

    Mercado Libre estará ligado como el sponsor principal de la Primera División del Fútbol Argentino

    La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) presentó a la reconocida empresa argentina de comercio electrónico multinacional Mercado Libre como el nuevo naming sponsor de los torneos de la Liga Profesional en el 2026 y 2027. En un gran evento realizado en el Predio Lionel Andrés Messi que el ente madre del fútbol argentino posee en el municipio bonaerense de Ezeiza, el…

  • Santa Fe envió un equipo especializado en rescate a Chubut para colaborar en la búsqueda de la pareja desaparecida

    Santa Fe envió un equipo especializado en rescate a Chubut para colaborar en la búsqueda de la pareja desaparecida

    Un equipo especializado de bomberos voluntarios santafesinos viajó a Chubut para sumarse a la búsqueda de una pareja de jubilados que lleva casi 20 días desaparecida en el sur del país. La dotación, compuesta por 11 bomberos y dos integrantes de Protección Civil, fue enviada por el Gobierno de Santa Fe a pedido del gobernador chubutense Ignacio Torres.…

Publicidad 1 Publicidad 1 Publicidad 2 Publicidad 3 Publicidad 4