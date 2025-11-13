Catamarca: en allanamiento, detienen a dos personas en Valle Viejo secuestrándole cocaína, marihuana y un arma de fuego

En la jornada de ayer, efectivos de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia materializaron un allanamiento en una vivienda de la calle Tristán Lobo S/N°, de la localidad de San Isidro, Dpto. Valle Viejo.

En el inmueble, los policías incautaron envoltorios de plástico conteniendo Marihuana y Cocaína, que quedaron en calidad de secuestro al igual que un (01) blíster con siete comprimidos de Midazolam de 15 mg., un (01) revólver calibre .22, trece (13) cartuchos del mismo calibre, una (01) balanza tipo gramera y dos (02) teléfonos celulares de distintas marcas y modelos.

Al finalizar la medida Judicial, los policías procedieron a la detención de dos jóvenes de 22 y 25 años de edad, quienes fueron puestos a disposición del Juzgado Federal, desde donde se impartieron las medidas a seguir.