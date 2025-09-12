Catamarca: empadronamiento a la Tarifa de Interés Social en el Club Marco Avellaneda

El martes 16 de septiembre, de 16 a 19 horas, se realizará en el Club Marco Avellaneda una jornada de empadronamiento a la Tarifa de Interés Social, destinada a facilitar el acceso a este importante beneficio que subsidia parte del consumo eléctrico de familias y sectores vulnerables.

La actividad es organizada en conjunto por el Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia de Catamarca, el Concejal Franco Iramaín y Municipalidad de Valle Viejo , con el objetivo de acercar las herramientas del Estado a los vecinos.

Se invita a la comunidad a participar y realizar el trámite, llevando la documentación requerida.